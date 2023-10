Premier League, Klopp chiede la ripetizione di Tottenham-Liverpool

LONDRA (Inghilterra) - In un campionato equilibrato come la Premier League, ogni risultato potrebbe essere decisivo. Il Liverpool ha perso l’ultima sfida contro il Tottenham, ma un errore clamoroso del Var ha tolto - sul risultato di zero a zero - una rete alla formazione di Jurgen Klopp condannandola alla sconfitta. Il gol segnato da Luis Diaz era in realtà regolare, e alla fine l’arbitro si è scusato con il tecnico e i dirigenti del Liverpool.