INGHILTERRA - Tre pareggi nell'ottava gioranta della Premier League. Il Brighton di De Zerbi fa 2-2 in casa contro il Liverpool, trascinato dalla doppietta di Salah prima del definitivo pareggio di Dunk. Stesso risultato in West Ham-Newcastle, con Tonali titolare nel centrocampo dei Magpies, avversari del Milan in Champions League. Termina in parità, ma 1-1, anche Wolverhampton-Aston Villa: Zaniolo in campo nell'ultima mezzora di gioco senza però incidere.