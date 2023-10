Areola e le cuffie: il bel gesto per il bambino autistico

LONDRA (Inghilterra) - Nell' ultima giornata di Premier League , per il West Ham , è arrivato un importante pareggio (2-2) con il Newcastle, ma il "gol" più bello lo ha realizzato Alphonse Areola ... nel prepartita. Il portiere degli Hammers, infatti, ha regalato un gesto davvero importante indossando un paio di cuffie anti - rumore , proprio come il bambino affetto da autismo davanti a lui nella consueta foto pre-gara.

Il papà di Charlie: "Areola? Un gesto bellissimo"

A sottolineare il gesto di Areola il padre di Charlie: "Mio figlio è autistico e si protegge dai rumori troppo forti con le cuffie. Quando Areola lo ha saputo, spontaneamente, ha voluto indossare le cuffie per far sentire mio figlio più a suo agio. È stato un gesto bellissimo e Charlie è fiero di quanto accaduto, non fa altro che parlarne". Areola, inoltre, sul suo profilo Instagram ha rilanciato la foto che lo ritrae con il bambino scrivendo: "Il gioco è di tutti".