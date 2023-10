Zaniolo: "I casini alla Roma e gli audio su di me: non faccio guerre"

"Nomi non ne faccio, le guerre mediatiche non mi piacciono. Ma alla Roma le cose potevano finire in modo diverso". Nicolò Zaniolo torna sulla sua esperienza giallorossa e dalle pagine de La Repubblica, racconta: "Provo un grande amore per i tifosi, i miei compagni, la squadra, la città, e loro nei miei confronti. È una delusione che ho provato. Io ho delle responsabilità, ma anche altre persone. Quando ci sono casini così vuol dire che tutti ci abbiamo messo del nostro. Ma del passato non voglio parlare, ora sono in Premier e penso al futuro". Zaniolo torna anche sulla vicenda legata agli audio fatti girare da una ragazza e che ha portato ad una denuncia per revenge-porn. "Non ho mai sentito parlare di questa storia. Ma sono un personaggio pubblico, ho 24 anni, è normale che i ragazzi e le ragazze si avvicinino a te anche per quello che fai. Succede a tutti i calciatori: è un fastidio. Io posso divertirmi, andare a ballare, ma non sono come mi descrivono: non ho grilli per la testa, mi alleno tutti i giorni, gioco, poi una volta a settimana vado a ballare. Mi serve a staccare la testa. Fare il calciatore è stressante anchea livello di pressioni. Che male c'è se col lunedì libero la col domenica sera vado in discoteca?".