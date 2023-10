United, Maguire fuiroso contro Hag: "Non intendo continuare così"

ROMA - E' durissimo lo sfogo di Harry Maguire , intervistato dal quotidiano inglese "The Sun": il difensore, al Manchester United , è recentemente finito ai margini: "Non ho intenzione di stare a guardare per il resto della carriera e neppure di giocare una volta al mese". Chiaro il messaggio di Maguire , o le cose cambiano, o sarà lui a cambiare aria: "Se la situazione continuerà ad essere questa sono sicuro che io e il club ci siederemo e parleremo della situazione".

Cosa ha detto Maguire contro Ten Hag?

Ovviamente, nel mirino del difensore della nazionale inglese (che martedì affronterà l'Italia) c'è l'allenatore dello United, Ten Hag, che ha anche a che fare con la grana Sancho: "I miei precedenti con questo allenatore parlano da soli - ha commentato Maguire - Non ho iniziato tutte le partite che avrei voluto, ma la mia percentuale di vincita quando ho giocato è altissima". A questo punto è ovvio che su Maguire (che arrivò ai Red Devils per cifre record) si inseguano le voci di calciomercato, ma l'interessato glissa: "Al momento sono concentrato su due partite importanti per l'Inghilterra e poi sulla lotta per cercare di riconquistare il mio posto al Manchester United e aiutare la squadra a scalare la classifica".