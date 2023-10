Bufera in Inghilterra: "Party a luci rosse con giocatori di Premier League"

LONDRA (REGNO UNITO) - Mentre il calcio italiano è scosso in questi giorni dalla bufera scommesse, in Inghilterra sta facendo rumore una notizia lanciata dal 'Sun', secondo cui un calciatore di Premier League (la cui identità non è stata però rivelata) avrebbe organizzato una serie di party a luci rosse coinvolgendo altri giocatori.