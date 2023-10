David Beckham, il gesto del padre e il commosso ricordo di Bobby Charlton 

Un’amicizia che è soprattutto rispetto e devozione, quella che si riserva ai grandi. Anzi ai più Grandi. Bobby Charlton era per David Beckham un faro, un punto di riferimento, la leva principale del suo sogno, quello di diventare un calciatore professionista. Lo ha detto lui stesso nel bellissimo docufilm di Netflix in quattro puntate. Un racconto appassionato dell’icona DB7 prima ancora che le iniziali diventassero un marchio.

La curiosa scelta di papà di Beckham

E più che David era il papà Ted ad essere innamorato del calcio di Sir Bobby Charlton, ragione (unica) della febbre Red Devils che restava alta in casa Beckham. Una passione così alta da convincere il papà a dare Robert (vero nome della leggenda inglese) come secondo nome al figlio. Le maglie della Nazionale e dello United di Charlton apparivano in bella mostra sulle pareti della casa d’infanzia di David e lì sono rimaste, ancora oggi.

Le parole di Beckham su Bobby Charlton

Solo dieci giorni fa Bobby Charlton aveva spento le 86 candeline e oggi lascia un popolo intero, quello inglese e quello del Manchester United in lacrime. David Beckham con Sir Charlton aveva un rapporto speciale: “Ebbi la fortuna di incontrarlo quando arrivai alla Bobby Charlton Soccer School all'età di 10 anni. E’ stato come incontrare una divinità. Mi ha aiutato moltissimo perché lui aveva questa capacità di aiutare sempre i più giovani. Immaginatevi la prima volta che venne da me e mi disse: “Ben fatto, ragazzo”. Lui, la leggenda vivente del club per il quale ho sempre tifato… è stata una sensazione unica”.