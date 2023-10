Il messaggio struggente di Beckham per Bobby Charlton

LONDRA - David Beckham e Bobby Charlton: un legame speciale . La morte della leggenda del calcio inglese ha scosso l’ex centrocampista che nel suo nome per esteso nasconde un omaggio per il suo idolo e quello del padre . Beckham ha scritto sul suo profilo Instagram delle belle parole per salutare per l’ultima volta Bobby Charlton .

Beckham, il messaggio per Bobby Charlton

“Tutto è iniziato con Sir Bobby. Sir Bobby è stato il motivo per cui ho avuto l'opportunità di giocare nel Manchester United... Sarò sempre grato ad un uomo da cui ho preso il nome, qualcuno che ammiravo ed è stato un eroe per molti in tutto il mondo, non solo a Manchester e nel nostro Paese dove ha vinto la Coppa del Mondo nel 1966. Un vero gentiluomo, padre di famiglia e un vero eroe nazionale. Oggi non è solo un giorno triste per il Manchester United e l'Inghilterra, è un giorno triste per il calcio e tutto ciò che Sir Bobby ha rappresentato. Il nostro pensiero va a Lady Norma, le figlie e i nipoti. Riposa in pace Sir Bobby. Oggi i nostri cuori sono pesanti“.