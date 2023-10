Zaniolo torna titolare e l'Aston Villa cala il poker: West Ham ko

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Titolare e in campo per 76', il rientro in campo di Nicolò Zaniolo dopo la bufera scommesse è più che positivo. Il suo Aston Villa trionfa contro il West Ham e vince con un netto 4-1: doppietta di Douglas Luiz e gol di Watkins e Bailey, quest'ultimo subentrato proprio a Zaniolo. L'ex attaccante della Roma ha risposto sul campo alle vicende extra campo che l'hanno coinvolto, fornendo una buona prestazione. Emery l'ha schierato dall'inizio, poi nella seconda parte del secondo tempo l'ha richiamato in panchina.