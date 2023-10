Zaniolo, accuse durissime da Carragher in tv: "Così si uccide il calcio"

LONDRA (INGHILTERRA) - Duro attacco nei confronti di Nicolò Zaniolo da parte di Jamie Carragher , ex difensore del Liverpool e ora commentatore tv. Durante la gara tra Aston Villa e West Ham , vinta 4-1 dai padroni di casa. Tutto ha inizio intorno al 60' quando, su una azione degli Hammers, Zaniolo cade a terra tenendosi la testa dopo un contatto con Edson Alvarez, con l'arbitro Coote che ha interrotto il gioco. Carragher ha urlato "no" quando l'arbitro ha fischiato ed ha iniziato ad attaccare duramente quei giocatori che approfittano delle regole. E in effetti Edson Alvarez ha leggermente sfiorato la testa di Zaniolo.

"I giocatori cadono tenendosi la testa, tanto l'arbitro ferma il gioco..."

Secondo Carragher, infatti, quando un calciatore si tiene la testa l'arbitro si sente quasi costretto a fermare il gioco. "È stata introdotta come regola per aiutare i giocatori, ma ora ne stanno approfittando - ha detto l'ex difensore dei Reds a Sky Sports -. Onestamente ne ho abbastanza. Capisco se fosse una cosa davvero seria, ma ho visto la sfida e non c'è niente che non va nella sua testa, il gioco deve continuare. Fermandolo, si uccide il calcio". E ancora: "La gente cade tenendosi la testa perchè sa che il gioco verrà fermato dopo aver perso palla in una posizione pericolosa. Come fare per risolvere il problema? Bisogna continuare a giocare" ha concluso Carragher.