Cantavano cori vergognosi su Bobby Charlton: il Manchester City chiede scusa

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dopo i vergognosi cori rivolti a Sir Bobby Charlton , leggenda del Manchester United venuta a mancare ad 86 anni lo scorso 21 ottobre, da alcuni tifosi dei Citizens, arrivano le pronte scuse del Manchester City . Nelle ultime ore è circolato un video in cui un gruppo di tifosi del City (durante la vittoria 2-1 contro il Brighton) hanno cantato cori offensivi ("Bobby's in a box") su Bobby Charlton in uno degli atri dell'Etihad Stadium. Il Manchester City, attraverso un comunicato ufficiale, si è scusato con la famiglia di Charlton, promettendo di identificare e sanzionare gli autori dei vergognosi cori.

Insulti a Bobby Charlton, le scuse del Manchester City

"Il Manchester City FC è estremamente deluso di aver appreso di segnalazioni di cori offensivi da parte di un piccolo numero di persone su Sir Bobby Charlton in alcuni degli atri dell'Etihad Stadium durante l'intervallo della partita di Premier League di ieri contro il Brighton e Hove Albion - la dichiarazione del club a Sky Sports UK. Il club condanna questi cori nei termini più forti e si scusa senza riserve con la famiglia e gli amici di Sir Bobby e con tutti quelli del Manchester United. La nostra squadra di sicurezza sta studiando le riprese delle telecamere a circuito chiuso delle aree dell'atrio. Siamo grati a coloro che si sono già fatti avanti per segnalare la questione e continuiamo a fare appello per qualsiasi informazione che possa aiutarci a identificare le persone coinvolte, in modo da poter intraprendere le azioni appropriate per emettere ordini di divieto. I fan che vedono o sentono comportamenti offensivi sono incoraggiati a inviare un messaggio al numero 0770 0151 894 per rendere il nostro team di sicurezza dedicato consapevole di ciò a cui hanno assistito”.