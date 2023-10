Retroscena Zaniolo, così Emery lo sta aiutando dopo il caso scommesse

Vedere Zaniolo titolare contro il West Ham nell'ultima di Premier League dopo il caos scommesse può aver sorpreso qualcuno. Per Emery però, tecnico dell'Aston Villa, è stata la mossa più naturale del mondo, conoscendo Nico e la sua tempra. Chi non si aspettava dal 1' l'ex Roma in campo è stato disatteso, Zaniolo s'è dimostrato pronto nonostante la bufera che l'ha investito e che lo tiene ancora nell'occhio del ciclone.

Come Emery ha aiutato Zaniolo

Bravo Emery ad ascoltarlo, capirlo e a farlo giocare subito, assecondando la caparbietà di Zaniolo. L'allenatore ex Siviglia sta cercando di costruire una mentalità forte all'Aston Villa e scelte di questo tipo dimostrano gli effetti del suo lavoro. Come si legge su The Athletic, quando Zaniolo è tornato in Inghilterra dopo il blitz della polizia a Coverciano ha parlato con Emery e la dirigenza dell'Aston Villa nel centro sportivo inglese: si è rilassato e tranquillizzato, fiducioso di risolvere la situazione. Poi si è allenato bene e Emery l'ha ripagato schierandolo titolare.