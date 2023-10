De Gea può tornare al Manchester United: "C'è un problema con Onana"

La Coppa d'Africa metterà in "difficoltà" il Manchester United . Tutto vero, per forza di cose, i Red Devils dovranno tornare sul mercato di Gennaio. André Onana sarà infatti chiamato dalla nazionale camerunense, visto che l'ex Inter a settembre aveva annunciato il ritorno, dopo la rottura nel Mondiale 2022 .

United, torna De Gea tra i pali?

E' chiaro che al Manchester United servirà un portiere di alto livello e, secondo quanto anticipato dal Sun, il giocatore in questione sarebbe David De Gea. Proprio lui. Il portiere spagnolo, svincolato dallo scorso 30 giugno. La sua avventura a Old Trafford era finita dopo ben 12 stagioni e il rapporto si era concluso con qualche veleno, dopo una proposta di rinnovo al ribasso presentata dai dirigenti e rifiutata dal giocatore. Nonostante questo, l'estremo difensore è rimasto in ottimi rapporti con gli ex compagni e inoltre, nelle ultime settimane è stato visto più volte a Manchester. E' pronto il ritorno? Secondo i media inglesi, sembra proprio così. Si attendono sviluppi...