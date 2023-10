Ecco perché Tonali potrebbe giocare in Premier nonostante la squalifica

ROMA - Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha patteggiato con la Procura federale italiana una squalifica di 10 mesi per il caso scommesse, ma potrebbe comunque giocare con i Magpies la prossima gara di Premier League contro il Wolverhampton. Lo ha annunciato in conferenza stampa Eddie Howe, allenatore del Newcastle, nonostante il provvedimento della giustizia sia ormai in arrivo.