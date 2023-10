Manchester United, Ten Hag punisce la squadra dopo il ko nel derby

MANCHESTER (INGHILTERRA) - La dura sconfitta nel derby con il City è solo l'ultima delusione di un primo scorcio di campionato da dimenticare. Per trovare un avvio peggiore del Manchester United in campionato (5 ko in 10 gare e -11 dal primo) bisogna tornare addirittura indietro fino alla stagione 1986-87. Una situazione che ha fatto infuriare i tifosi e anche Erik Ten Hag che, dopo il ko a Old Trafford, ha punito i suoi calciatori.

Giocatori costretti ad ascoltare i festeggiamenti e giorno di riposo annullato

Dopo la gara persa con il Manchester City, infatti, Ten Hag ha costretto la sua squadra a rimanere seduta in silenzio negli spogliatoi per ascoltare la festa dello spogliatoio rivale. Lo rivela il The Sun, che spiega anche come il tecnico del Manchester United abbia cancellato il giorno di riposo previsto dopo la sfida, oltre a consegnare alla squadra dei "compiti" da svolgere a casa. E cioè quello di riguardare in video tutti gli errori fatti in partita.