Il timore di De Bruyne: "Non so quando tornerò a giocare nel City"

MANCHESTER (Inghilterra) - Kevin De Bruyne non mette piede in campo da agosto, dalla prima giornata di Premier League. Il centrocampista del City ha riportato uno strappo al tendine del ginocchio. "Sono infortunato da tre mesi e stiamo facendo tutto bene, tutto sta andando secondo i piani, ma non mi hanno dato una data per il mio ritorno, per quando potrò di nuovo giocare a calcio", ha detto il belga senza nascondere il timore di non riuscire a rientrare nel breve periodo.