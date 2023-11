Chelsea, Pochettino: "Ecco perché non allenerò mai queste due squadre..."

LONDRA - Sarà una serata speciale per Mauricio Pochettino , che nell'11ª giornata di Premier League ritroverà il suo Tottenham . Il tecnico argentino, ora al Chelsea , sfiderà per la prima volta la sua ex squadra, della quale è stato allenatore per 6 anni fino al 2019.

Pochettino: "Ci sono due club che non allenerò mai"

"È sempre speciale tornare in un luogo in cui hai creato ricordi così belli - le parole di Pochettino in conferenza stampa -. È molto speciale, non mentirò. Quando ho lasciato il Tottenham è stato un momento molto difficile, ma ora ho l'opportunità di tornare e vedere coloro che stanno ancora lavorando lì". La sfida contro il suo passato avverrà sulla panchina del Chelsea, mentre ci sono due club che il tecnico ha dichiarato di non voler mai allenare: "Ho sempre detto che non allenerei mai l'Arsenal e il Barcellona, perché sono i peggiori nemici di Tottenham ed Espanyol. Ora è strano tornare dopo quattro anni, ma sarà un giorno felice. Questa è la vita, bisogna voltare pagina. Siamo professionisti, ma allo stesso tempo siamo esseri umani e proviamo sentimenti".

Chelsea, la situazione

Sfida speciale per Pochettino, che dovrà però rimanere concentrato sulla pessima situazione che sta vivendo il Chelsea. Dopo 7 punti raccolti in 3 gare, nell'ultimo turno i Blues sono tornati a perdere, in casa contro il Brentford. Il Chelsea si trova attualmente all'11° posto, con 12 punti e a ben 14 di distanza dal Tottenham capolista.