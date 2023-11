United, vittoria allo scadere: Bruno Fernandes beffa il Fulham al 91'

L'11ª giornata di Premier League si apre con la vittoria allo scadere del Manchester United sul Fulh am . Arriva così la reazione dei Red Devils, reduci da una settimana di dure sconfitte e polemiche .

Reazione United, Fulham beffato al 91'

Partita con poche emozioni al Craven Cottage, dove la squadra di ten Hag cerca di reagire dopo il 3-0 nel derby contro il City e il 3-0 in Carabao Cup contro il Newcastle. Lo United riesce a sbloccare la sfida all'8' con McTominay, ma l'intervento del Var annulla la rete per fuorigioco. I Red Devils spingono ma senza concretizzare ed è anzi il Fulham ad essere più pericoloso, con Onana costretto a due grandi interventi nella ripresa su Wilson e Palhinha. Calano i ritmi e sembra ormai avvicinarsi l'ombra del pareggio, ma al 91' arriva il gol vittoria: flipper in area del Fulham, Pellistri riesce a servire Bruno Fernandes al limite dell'area che sblocca la gara e fa esplodere i tifosi. Lo United torna così a vincere e si porta al sesto posto con 18 punti, a -4 dall'Aston Villa.

