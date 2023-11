Clamoroso all'Arsenal: il pullman porta la squadra al campo sbagliato!

ROMA - E' stata posticipata la partita tra Arsenal e Brighton Under 18: il motivo ha del clamoroso. Il pullman della squadra giovanile dei Gunners, allenata dall'ex giocatore dell'Arsenal Jack Wilshere, ha incredibilmente sbagliato strada e, invece di portare i ragazzi a Brighton, dove era in programma il match alle 12, si è diretto verso Bournemouth, 95 miglia più lontano da Londra, lungo la costa meridionale dell'Inghilterra. Secondo quanto ricostruito, il pullman avrebbe preso l'uscita sbagliata e, quando l'autista se ne è accorto, era ormai troppo tardi per arrivare a Brighton per le 12: la gara è stata quindi rinviata a data da destinarsi.