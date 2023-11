L'arbitro Taylor colpisce ancora: da quarto uomo fa arrabbiare Klopp

LUTON (Inghilterra) - Ancora una volta l’arbitro Taylor finisce nel mirino della critica. In questa occasione è il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp a puntare l’indice contro l'arbitro inglese, reo di averlo ammonito nel corso dell’ultima partita con il Luton. Taylor era stato designato come quarto uomo , e anche lì - almeno a sentire Jurgen Klopp - ha combinato danni anche in questa occasione, dopo aver sbagliato recentemente anche in Turchia-Croazia e in Premier League.

Le parole di Klopp

Il tecnico tedesco, dopo aver subito il gol del vantaggio del Luton, si è rivolto al guardalinee per aver reclamato un rigore a favore della propria squadra all’inizio dell’azione che ha portato al vantaggio degli avversari. Ma a quel punto è stato ammonito dal quarto uomo Taylor. "In vita mia mi sono meritato tanti cartellini per il mio comportamento in panchina - ha affermato Klopp in conferenza stampa - ma questo non l’ho proprio capito. Dovrei chiedere a Taylor… Perché? Stavo parlando con il guardalinee e questa cosa a Taylor non deve essere piaciuta. Sono rimasto davvero sorpreso quando mi ha mostrato il cartellino giallo”. Il fischietto inglese, dopo aver commesso errori in Premier League e in ambito internazionale era già stato retrocesso in Championship: evidentemente, non è bastato.