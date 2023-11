Lineker, Shearer e il porn-gate: ecco cosa è successo

LONDRA (INGHILTERRA) - Gary Lineker e Alan Shearer sono tornati, a mesi di distanza, sullo scandalo "porn-gate" che ha investito la BBC in occasione del replay di Liverpool - Wolverhampton di FA Cup dello scorso gennaio. Durante la copertura televisiva dell'evento, infatti, iniziarono a sentirsi dei gemiti sessuali imbarazzanti , prontamente interrotti dalla BBC che mandò in onda l'intervista pre partita di Jurgen Klopp .

"Pensavo fosse il mio telefono"

I due grandi ex attaccanti, molti mesi dopo, hanno ammesso di aver trovato divertente l'incidente, con Lineker e Shearer che a FourFourTwo hanno ammesso il timore che i suoni fossero stati riprodotti da uno dei loro due telefoni. "Stavo intervistando Alan (Sherarer, ndr) mentre stava accadendo" le parole di Lineker riportate dal Daily Mail, con Sherare che ha aggiunto "sì, ero in comunicazione all'interno dello stadio, potevo sentirlo e c'era una parte di me che pensava fosse il mio telefono!". "È il porno che stavi ascoltando la sera prima" ha detto Lineker, con Shearer che ha risposto: "Sono stato ingannato dalle persone che mi hanno inviato quel video così tante volte che ho pensato 'è suonato sul mio telefono, nella mia tasca?".

Lo scherzo opera di uno Youtuber

L'ex attaccante di Newcastle e Blackburn ha aggiunto: "Ho cercato di essere professionale e di ignorarlo, ho iniziato a ridere solo quando ha iniziato a farlo anche Gary (Lineker, ndr)". E proprio Lineker era intervenuto con un tweet svelando l'arcano: "Abbiamo trovato questo attaccato al retro del set" mostrando la foto del telefonino "ed è stato un sabotaggio piuttosto divertente". Era stato uno Youtuber a realizzare lo scherzo a sfondo sessuale, con la BBC che si è poi prontamente scusata per l'accaduto.