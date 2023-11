Chelsea-Manchester City, arbitra Taylor! Stupore e polemiche in Inghilterra

Situazione totalmente confusa intorno ad Anthony Taylor , l'arbitro diventato ormai "celebre" per la sua direzione di gara e i suoi errori nella finale di Europa League tra il Siviglia e la Roma . Il fischietto inglese ha continuato a rendersi protagonista di grossolani errori, fino ad arrivare ad una retrocessione in Championship . Ora però, a sorpresa, Taylor tornerà subito in Premier e arbitrerà subito un big match , ovvero Chelsea-Manchester City.

Disastro Taylor, tutti gli errori recenti

Negli ultimi tempi Taylor ha continuato a commettere errori e pasticci in diverse partite, accrescendo la sua ormai "fama". Recentemente il fischietto inglese ha sbagliato nella sfida tra la Turchia di Montella e la Croazia, poi da quarto uomo contro Klopp e infine durante Newcastle-Wolverhampton, errore che gli è costato la retrocessione.

Taylor arbitro di Chelsea-City: la decisione a sorpresa

Non solo. Taylor è riuscito a rendersi protagonista di un disastro anche in Championship, con una clamorosa svista nel corso di Preston-Coventry. Nonostante tutti gli errori e la retrocessione, il suo nome è apparso come quello del direttore di gara per Chelsea-Manchester City, big match della 12ª giornata di Premier League. Una decisione inspiegabile e che ha generato stupore e polemiche in Inghilterra: una partita molto delicata sarà affidata ad un arbitro che continua a commettere errori, con il rischio che si ripeta nuovamente.