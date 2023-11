Bodycam sui calciatori, in Premier l’esperimento che può cambiare il calcio

LONDRA - Una giornata stona per la Premier League. Non cambiali calcio, cambia la prospettiva. Oggi, in occasione della sfida tra Wolverhampton-Tottenham (alle 13.30) i calciatori delle due squadre durante il riscaldamento pre-partita indosseranno delle bodycam, piccole telecamere in grado di offrire ai telespettatori una prospettiva diversa rispetto alle consuete riprese televisive.