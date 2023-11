Un ex attaccante distrugge Haaland: “Con le occasioni che ha… io segnerei di più”

Luis Fabiano: Con le occasioni che ha Haaland io segnerei di più

A mettere in discussione Haaland è il brasiliano Luis Fabiano, ex attaccante, tra le altre del Siviglia che, ai microfoni di "Benja Me Mucho", ha dichiato "Avrei battuto tutti i record di Haaland. Con quella squadra, con le occasioni che ha, avrei battuto il suo record". Non bastano infatti le triplette consecutive con il Manchester City che per il brasliano sono arrivate "grazie ai compagni che gli hanno creato 30 occasioni da gol. Lui su 30 ne fa tre - incalza Luis Fabiano - Io su 30 ne avrei fatte 10 o 20", conclude "O Fabuloso".