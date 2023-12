De Zerbi ko, tris Chelsea. Liverpool, rimonta pazzesca nel finale

Tris Chelsea, De Zerbi ko

Duro ko per De Zerbi, che era appena tornato a vincere nello scorso turno contro il Forest. Stavolta il Brighton si deve arrendere al Chelsea per 3-2. I Blues dopo venti minuti sono già avanti con Enzo Fernandez e Colwill, mentre Buonanotte accorcia le distanze prima della fine del primo tempo. Il Chelsea chiude la prima metà di gioco in dieci, per l'espulsione (doppio giallo) di Gallagher. Il Brighton non riesce ad approfittare della superiorità numerica e subisce il tris su rigore di Enzo Fernandez. Nel finale Joao Pedro accorcia di nuovo, ma non basta. Minuti finali infuocati con un presunto rigore per il Brighton annullato dal Var. De Zerbi si ferma all'ottavo posto con 22 punti, Pochettino sale al decimo con 19 punti.

Liverpool, rimonta clamorosa!

Gol e spettacolo tra Liverpool e Fulham, che termina 4-3 con i Reds protagonisti di una rimonta clamorosa nel finale. Punteggio fissato sul 2-2 alla fine della prima frazione, con l'autogol di Leno, Wilson, Mac Allister (capolavoro dalla distanza) e Tete in pieno recupero. Nella ripresa il Fulham si porta avanti con Reid e sembra poter chiudere la partita, ma la reazione dei Reds arriva nel giro di un minuto: tra l'87' e l'88' Endo e Alexander Arnold firmano la vittoria che tiene Klopp in piena corsa per il primo posto, a -2 dall'Arsenal.

L'Aston Villa si salva allo scadere

Gol allo scadere anche per l'Aston Villa, che si salva sul 2-2 contro il Bournemouth grazie alla rete al 91' di Watkins. Zaniolo in campo nel primo tempo, rimediando un giallo e venendo subito sostituito nella ripresa. Pareggio per 1-1 tra West Ham e Crystal Palace.