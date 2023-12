United, il duro attacco della leggenda Neville: "Sono stufo"

Non è un buon periodo per il Manchester United in termini di risultati sia in campionato che in Champions. I Red Devils sono infatti reduci dal pari europeo col Galatasaray (3-3) e dal ko di sabato in Premier in casa del Newcastle (1-0). Il primo posto dell'Arsenal è lontano 9 punti e anche il gioco non è scintillante. I tifosi rumoreggiano, così pure una leggenda del passato come Gary Neville. L'ex terzino ha infatti ammesso ai media inglesi di Sky Sport di essersi stufato di vedere le partite.