Premier, l'Arsenal doma il Luton: Rice firma il 4-3 al 97'. Ok Wolves

Niente impresa del Luton nel posticipo della 15ª giornata di Premier League. La matricola si arrende di fronte all'Arsenal con il punteggio di 4-3. Adesso è in fuga in vetta. I Gunners, infatti, salgono a quota 36 punti, a +5 lunghezze sul Liverpool e +6 sul Manchester City, al momento sul gradino più basso del podio. La matricola va in vantaggio con Osho, ma prima del riposo l’Arsenal ribalta il punteggio con Martinelli e Gabriel Jesus. Nella ripresa il Luton si porta subito sul 3-2 grazie a Adebayo e Barkley, ma Havertz pareggia i conti tre minuti più tardi e al 97' Rice firma il nuovo controsorpasso.