Premier League: il Liverpool risponde all'Arsenal, City ko e superato dall'Aston Villa

ROMA - Mercoledì ricco di gare quello di oggi (6 dicembre) nella Premier League, le cui squadre sono impegnate nel turno infrasettimanale valido per la 15ª giornata. E dopo la vittoria della capolista Arsenal in anticipo sul campo del Luton, ha risposto il Liverpool che è passato su quello dello Sheffield United a cui non è bastato sostituire l'esonerato Paul Heckingbottom con Chris Wilder (alla sua terza esperienza sulla panchina biancorossa) per abbandonare l'ultimo posto in classifica. I 'Reds' di Jurgen Klopp hanno vinto 2-0 grazie ai gol di capitan Van Dijk (al 37' su azione da corner) e Szoboszlai (90'+5') e sono tornati così a -2 dalla vetta. Frena invece il Manchester City campione d'Inghilterra, sconfitto 1-0 a Birmingham dall'Aston Villa in uno dei big-match di giornata (nell'altro vittoria dello United sul Chelsea): la squadra di Emery (che lascia in panchina Zaniolo) vince 1-0 grazie al gol di Bailey e scavalca quella di Guardiola (al terzo ko in campionato e ora a -2 dai 'Villans') portandosi al terzo posto, a -2 dal Liverpool e a -4 dall'Arsenal.