Klopp perde la testa per la domanda a bordo campo: la risposta è un'umiliazione

LIVERPOOL - La gioia di Jurgen Klopp per la vittoria (2-0) del suo Liverpool in casa dello Sheffield è stata parzialmente "rovinata" da un battibecco che l'allenatore ha avuto con Marcus Buckland , giornalista di Amazon Prime Video. Tutta colpa della domanda sul prossimo impegno di Salah e compagni, sabato prossimo, contro il Crystal Palace ad ora di pranzo e con calcio d'inizio fissato alle 12:30 . Un orario che Klopp non ama particolarmente e che spesso contesta nelle conferenze stampa. Il giornalista, scherzando, ha detto come il Liverpool avrebbe giocato "nell'orario d'inizio preferito" di Klopp.

Klopp al giornalista: "Se scherzi su questo sei ignorante"

Una battuta che ha mandato su tutte le furie il tecnico dei Reds, affiancato in quel momento da Billy Sharp e Steve McManaman (rimasti attoniti), e che ha umiliato Buckland: "Hai coraggio a scherzare su questo, se scherzi su questo sei ignorante". Klopp lo ha sì detto con il sorriso, ma anche con estrema fermezza, spiegando poi il motivo per cui non gradisce giocare in quel determinato orario: "Va bene recuperare e poi si riparte. Anche il Crystal Palace ha giocato stasera e quindi sarà davvero bello, ma mi rendo conto che questo tu non lo capisci anche se lavori nel calcio. Quindi perchè dovrei riprovare a spiegartelo?". Queste le parole sarcastiche di Klopp che non si è curato delle scuse del giornalista ed ha aggiunto "Puoi dire quello che vuoi, io non posso dire quello che voglio perchè sarebbe davvero diverso". A quel punto Buckland ha capito che era ora di chiudere la conversazione ed ha augurato a Klopp la vittoria contro il Crystal Palace, con Klopp che ha chiuso bruscamente: "Vai a dirlo anche al Crystal Palace, grazie".