De Zerbi perde Ansu Fati: ecco quanto starà fuori

BRIGHTON (INGHILTERRA) - Brutte notizie per Roberto De Zerbi che perderà Ansu Fati per un lungo periodo. A confermare l'entità dell'infortunio dell'attaccante è stato lo stesso tecnico del Brighton in conferenza stampa: "La notizia è che Ansu Fati avrà bisogno di tre mesi per recuperare dall'infortunio - ha ammesso De Zerbi riguardo il classe '02 arrivato in prestito dal Barcellona - ed è una brutta notizia per noi perchè stava migliorando e comprendendo meglio la nostra idea di gioco. Ed è un dispiacere per lui e per la squadra". Fino ad ora Ansu Fati, che ha saltato le ultime tre gare tra Premier ed Europa League, ha messo insieme 14 presenze e 4 reti.