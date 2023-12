Paura per i tifosi del West Ham: la barca si schianta contro un ponte a Londra

ROMA - I tifosi del West Ham sono arrivati in ritardo alla partita contro il Fulham a motivo di un inconveniente decisamente insolito. Alcuni tifosi degli Hammers, infatti, hanno seguito la tradizione di recarsi a Craven Cottage attraversando in barca il Tamigi: ma l'"Emerald of London", l'imbarcazione che trasportava i tifosi, si scontrasse con un ponte, l'Hammersmith Bridge, per poi vedersi costretta a tornare indietro. Danni solo alla barca e al ponte, ma i sostenitori del West Ham hanno dovuto trovare soluzioni alternative per recarsi allo stadio: una giornata di certo non felicissima, visto che nel frattempo il West Ham incassava 4 gol in un'ora e usciva sconfitto 5-0 dal Fulham.