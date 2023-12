Sandro Tonali in tribuna per la sfida di Youth League Newcastle-Milan. Il centrocampista ex rossonero e attualmente tesserato per il club inglese, squalificato dopo il caso scommesse, è stato immortalato sugli spalti di Whitley Park dove la squadra di Ignazio Abate ha perso 3-1. Tonali questa sera dovrebbe essere presente anche allo stadio per la decisiva sfida Champions tra le due prime squadre.