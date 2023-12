Manchester City, favola Hamilton: da raccattapalle all'esordio con gol

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Da raccattapalle all'esordio con gol con la propria squadra del cuore: il 13 dicembre 2023, per Micah Hamilton, rappresenterà per sempre una data indimenticabile. Il 20enne, infatti, è stato lanciato da titolare da Pep Guardiola nella vittoria del Manchester City in casa della Stella Rossa nell'ultima gara del girone G di Champions League. Un gol davvero speciale quello di Hamilton, visto che il numero 92 arriva dall'Academy dei Citizens, celebrato dal club con un tweet: "From ballboy to #UCL goalscorer" ("Da raccattapalle a marcatore in Champions League"), insieme ad un video del 2017 che ritrae Guardiola ed Hamilton, all'epoca 14enne a bordocampo in occasione della gara di Premier League tra Manchester City e Crystal Palace.