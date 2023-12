Obi e il rapimento del padre: "Gli hanno puntato una pistola alla testa"

ROMA - "Ero in camera mia, emozionato per una delle partite più importanti della mia vita contro Messi e l'Argentina e all'improvviso il mio telefono ha iniziato a squillare ed era mio fratello che mi chiamava... per dirmi che papà era stato rapito. Ho pensato: "Cosa, ancora?"". Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea e della nazionale nigeriana, ha raccontato alla CNN i dettagli sul secondo rapimento del padre nel 2018. "Ero seduto e pensavo, 'lo dico alla squadra e alla federazione'? Sono il capitano e il leader di questa squadra, devo essere forte per loro e per il Paese, quindi non l'ho detto a nessuno. È stato uno shock enorme per me e la mia famiglia, mentre giocavo non sapevo a cosa pensavo, alla partita, a mio padre... erano tutti in lacrime". Dopo quella gara con l'Argentina Obi ha raccontato del rapimento, facendo cominciare così le trattative per far tornare a casa il padre sano e salvo. "Ricordo che mio padre mi disse 'mi hanno puntato una pistola alla testa', è la seconda volta che succede e so che potresti pagare una somma di denaro enorme per farmi uscire e tornare a casa".