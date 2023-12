Jimenez fuori di testa, il terribile intervento in Newcastle-Fulham VIDEO 

Un intervento scomposto e senza senso che pregiudica la partita al Fulham e costringe gli uomini di Silva a giocare un tempo e mezzo in inferiorità numerica contro un Newcastle scatenato, capace di vincere per 3-0 con le marcature arrivate tutte nella ripresa con un uomo in più. Non è stata proporio la giornata migliore, quella vissuta dall'attaccante messicano Raul Jimenez che al 22' decide di intervenire con un colpo di kung fu direttamente sul volto di Longstaff che rimane a terra per qualche minuto prima di rialzarsi (fortunatamente) senza conseguenze. L'arbitro, dopo un consulto veloce al Var, non ha dubbi e sventola davanti alla faccia dell'attaccante del Fulham il cartellino rosso.