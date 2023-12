Onana non ci sta, furiosa replica in tv alle critiche: "Adesso basta!"

Il Manchester United non sta vivendo un periodo particolarmente positivo, -11 in Premier League dall'Arsenal capolista e soprattutto fuori da tutte le competizioni europee. Molte critiche sono piovute sulla squadra, in particolare sul portiere André Onana. L'ex Inter però, dopo tanto tempo, ha perso la pazienza e a Sky Sports UK ha detto: "Volete spiegarmi perchè in soli sei mesi, il miglior portiere dell'ultima edizione della Champions League è diventato il peggiore al mondo? Non credo che sia così. So che andrà tutto bene qua al Manchester United".