Paura per il portiere del Newcastle: rischia di essere aggredito da un tifoso

ROMA - Paura per il portiere del Newcastle Martin Dubravka affrontato con tono di sfida da un tifoso che è entrato illegalmente in campo durante la partita dei quarti di finale della Coppa di Lega inglese di martedì contro il Chelsea. Dalle immagini tv il tifoso è sembrato scontrarsi con Dubravka dopo che Mykhailo Mudryk ha segnato il pareggio nel recupero per il Chelsea allo Stamford Bridge. L'uomo ha poi eluso uno steward per tornare di nuovo sugli spalti. Secondo quanto riferito, la polizia e il Chelsea stanno indagando sull'incidente. La partita è finita 1-1 e il Chelsea è poi passato in semifinale dopo aver vinto ai calci di rigore 4-2. Successivamente entrambi gli allenatori hanno espresso le loro preoccupazioni sulla sicurezza dei giocatori. L'allenatore del Newcastle Eddie Howe in particolare ha detto: "Ho sempre sostenuto che la sicurezza dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti, degli arbitri e dei guardalinee sia la priorità in ogni partita di calcio. Quindi occorre fare di più per tenere lontani dal campo i tifosi particolarmente arrabbiati".