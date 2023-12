Nottingham Forest, ufficiale: Espirito Santo è il nuovo allenatore

ROMA - Il portoghese Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore del Nottingham Forest al posto di Steve Cooper, che è stato esonerato ieri. Lo ha annunciato il club. Espirito Santo ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Il portoghese ha già allenato in Inghilterra: oltre a un breve periodo al Tottenham nella stagione 2021-2022, è stato quattro stagioni - dal 2017 al 2021 - alla guida del Wolverhampton. Nuno è rimasto senza un club da quando è stato licenziato a novembre dall'Al-Ittihad in Arabia Saudita. La scorsa stagione ha vinto il campionato, ma i risultati non sono stati buoni dall'inizio della campagna attuale e il suo rapporto con la nuova stella della squadra di Gedda, il francese Karim Benzema, è stato descritto come difficile.