INGHILTERRA - Aston Villa-Sheffield United si accende in dieci minuti, quelli finali, e regala spettacolo quando tutto sembrava ormai deciso. Protagonista Nicolò Zaniolo che al 97', sull'ultimo pallone della partita buttato in area dai padroni di casa, trova di testa il gol dell'1-1. Lo Sheffield all'87' era andato in vantaggio a sorpresa, ma l'attaccante ex Roma, con un inserimento a centro area, ha salvato i Villans, a 39 punti come l'Arsenal prima ma con una partita in più.