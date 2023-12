Rebecca Welch prima donna arbitro della Premier League: c'è il debutto

ROMA - La 40enne Rebecca Welch è pronta a fare la storia in Premier League. Alle 16, in Fulham-Burnley, diventerà il primo arbitro donna a dirigere una gara di Premier. La Welch, che lavora presso il servizio pubblico britannico, è già stata la prima ad arbitrare in Football League (quarta divisione), in Championship (seconda divisione) ed FA Cup, oltre ad aver già regolarmente arbitrato nelle competizioni femminili e nell'ultima Coppa del Mondo, oltre ad essere diventata il primo quarto ufficiale donna in Fulham-Manchester United.