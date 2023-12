Premier League, Tottenham in zona Champions. Sprofonda lo United

LONDRA (INGHILTERRA) - Cinque le partite disputate nel sabato della 18ª giornata di Premier League : il Tottenham piega l' Everton , scavalca il Manchester City ( Guardiola, fresco di titolo di campione del mondo , ha una gara in meno) ed entra in zona Champions League . Sprofonda invece il Manchester United , sconfitto sul campo del West Ham . Colpo Bournemouth a Nottingham , successo del Burnley a Craven Cottage. L'ex Townsend condanna il Newcastle a Luton .

Richarlison-Son scatenati: Tottenham in zona Champions

Colpo del Tottenham che regola 2-1 l'Everton. Davanti al pubblico amico del 'Tottenham Hotspur Stadium', gli Spurs volano sul 2-0 con gli acuti di Richarlison (9') e Son (18'). Nella ripresa Gomes accorcia le distanze all'82' ma è troppo tardi: Postecoglou sale al quarto posto, in piena zona Champions League, a quota 36 punti e a +2 sul City che deve recuperare la partita col Brentford. Si ferma invece la striscia vincente di quattro successi consecutivi dell'Everton, inchiodato in 16esima posizione.

Tottenham-Everton 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Bowen e Kudus condannano lo United

Terza sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato (l'ottava stagionale) per il Manchester United. I 'Red Devils' crollano 2-0, al London Stadium, contro il West Ham: le reti dei padroni di casa arrivano entrambe nella ripresa e portano le firme di Bowen (72') e Kudus (78'). Un successo di prestigio che permette agli Hammers di scavalcare gli uomini di Ten Hag (fermi all'ottavo posto a 28 punti) e di issarsi in sesta posizione, a quota 30 punti.

West Ham-Manchester United 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Solanke show, ok il Burnley. Newcastle sconfitto a Luton

Nelle altre sfide del pomeriggio d'oltremanica spicca il successo interno del Luton: la squadra di Edwards sorprende 1-0 il Newcastle. Il mattatore del match è l'ex della sfida, Andros Townsend, in bianconero nella stagione 2015/16. Colpaccio del Bournemouth che espugna il campo del Nottingham Forest: i 'Reds', in dieci dal 23' del primo tempo per il doppio giallo a Boly, passano in vantaggio con Elanga ma subiscono l'uno-due delle 'Cherries' che ribaltano il risultato grazie a una doppietta di Solanke. Wood infiamma 'City Ground' con la rete del 2-2 ma, al 93', Solanke firma la sua personale tripletta e condanna Espirito Santo al ko al debutto. Infine, tre punti d'oro in chiave salvezza del Burnley sul campo del Fulham: nel match di Craven Cottage diretto da Rebecca Welch, i 'Clarets' di Company vengono trascinati dai gol di Odobert e Berge e staccano lo Sheffield United, ora fanalino di coda.

Luton-Newcastle 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Fulham-Burnley 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Nottingham Forest-Bournemouth 2-3: cronaca, tabellino e statistiche