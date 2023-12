Wolves-Chelsea ore 14: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Wolves-Chelsea in diretta sul nostro sito

Wolves-Chelsea: orari e canali

La gara tra Wolves e Chelsea è in programma alle ore 15 al Molineux Stadium e sarà visibile in esclusiva su SkySport.

Dove vedere Wolves-Chelsea in diretta TV

Wolves-Chelsea sarà visibile in diretta tv su Sky, precisamente su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).

Dove vedere Wolves-Chelsea in streaming

La partita Wolves-Chelsea sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo e NOW.

La probabile formazione di O'Neil

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sá; Kilman, Toti, Dawson; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Ait-Nouri; Cunha, Hwang. Allenatore: O'Neil.

La probabile formazione di Pochettino

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson. Allenatore: Pochettino.

Wolves-Chelsea in diretta, la cronaca

Il Wolverhampton, contro il Chelsea ha vinto 1-0 nell'ultimo incontro di Premier League dello scorso aprile e potrebbe ottenere almeno due successi consecutivi in massima serie contro i Blues per la prima volta dal periodo tra il 1973 e il 1975 (serie di tre in quel caso). Dopo il successo per 5-2 al Molineux nel settembre 2019, il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte in Premier League contro il Wolverhampton (1N, 2P). Tutte e quattro le vittorie dei Blues in casa dei Wolves nel torneo sono arrivate con allenatori diversi (Ranieri, Ancelotti, Villas-Boas e Lampard).

Segui Wolves-Chelsea in diretta sul nostro sito