Diretta Wolves-Chelsea 1-0: sblocca Lemina LIVE

La 18ª giornata di Premier League si chiude nel giorno della vigilia di Natale , con la sfida tra Wolverhampton e Chelsea . I Blues di Pochettino cercano un'altra vittoria per scalare posizioni ed uscire dalla zona di metà classifica. Segui la partita in diretta .

15:12

54' - Che errore di Disasi

Erroraccio di Disasi, che lascia correre il pallone poi recuperato dagli Wolves. Alla fine i Blues riescono a difendersi, ma corrono un altro grandissimo rischio: i Blues sono rientrati in campo in piena confusione.

15:10

51' - GOL WOLVES! Sblocca Lemina

Un fantastico inizio di secondo tempo premia gli Wolves, che trovano il gol del vantaggio: corner calciato da Sarabia, palla precisa per l'ex Juve Lemina che gira di testa e batte Petrovic.

15:06

48' - Wolves pericolosi

Inizio infuocato degli Wolves, con Petrovic costretto ad una super parata sul colpo di testa ravvicinato di Gomes.

15:02

46' - Si riparte senza cambi

Squadre di nuovo in campo: inizia il secondo tempo di Wolves-Chelsea.

14:55

Chelsea sprecone, gli Wolves si difendono

Ancora nessuna rete al Molineux, ma le occasioni non sono mancate. Spreca tantissimo il Chelsea, soprattutto con Jackson e Sterling che falliscono due occasioni davanti al portiere. Il Wolverhampton si difende bene e nel finale reagisce, mettendo pressione ai Blues.

14:48

45+2' - Si chiude il primo tempo

Finisce la prime metà di gioco: ancora nessun gol tra Wolves e Chelsea.

14:41

40' - Provano a reagire gli Wolves

Meglio i padroni di casa in questi ultimi minuti del primo tempo, con il Chelsea in difficoltà dopo aver sprecato numerose occasioni.

14:33

32' - Altro spreco, stavolta di Sterling

Rinvio sbagliato di Jose Sà, Sterling ruba il pallone e si avvicina alla porta da solo con due compagni liberi. L'esterno, però, decide di calciare invece di servire uno dei compagni, con il portiere dei Wolves che rimedia al suo errore bloccando il tiro dell'inglese.

14:31

30' - Primo giallo per il Chelsea

Ripartenza degli Wolves, ma Ait-Nouri viene fermato fallosamente da Gallagher: altra ammonizione, primo giallo del Chelsea.

14:28

27' - Prima ammonizione della partita

Continua a spingere il Chelsea. Sterling prova a sfondare in area ma viene fermato fallosamente da Lemina: è il primo giallo della partita.

14:21

20' - Che spreco di Jackson

Ottima azione creata da Sterling, che supera la difesa e mette in mezzo per Jackson rimasto solo davanti al portiere. L'ex Villarreal però si perde il pallone e butta via una grandissima occasione.

14:14

13' - Chelsea aggressivo, i Wolves si difendono

Prosegue la pressione dei Blues, che cercano di sbloccare la sfida. Per ora i padroni di casa si difendono bene e chiudono tutte le azioni create dagli avversari.

14:07

5' - Lemina salva su Broja

Buon avvio del Chelsea, subito pericoloso con Broja che entra in area e supera la difesa avversaria. A fermarlo però arriva l'ottimo intervento di Lemina, con l'ex Juve che impedisce il tiro all'attaccante dei Blues.

14:01

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio al Molineux: inizia Wolves-Chelsea!

13:57

Squadre in campo, manca poco all'inizio

Wolves e Chelsea in campo, la sfida inizierà tra poco. Molineux pieno di tifosi, vestiti proprio a tema natalizio.

13:50

Wolves pronti a difendersi dall'assalto Chelsea

Il Wolverhampton è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite casalinghe di Premier League e potrebbe inanellare una serie più lunga di partite senza sconfitte al Molineux nella massima serie inglese per la prima volta dal periodo compreso tra gennaio e agosto 2019 (10 in quel caso).

13:45

Chelsea, serie disastrosa in trasferta

Il Chelsea è a quota tre sconfitte nelle ultime tre trasferte in Premier League, registrando la seconda serie di tre ko in fila nelle ultime 10 gare esterne affrontate nella competizione. I Blues potrebbero perdere almeno quattro partite di fila lontano da Stamford Bridge per la prima volta dal periodo compreso tra ottobre-dicembre 2000, con Claudio Ranieri in panchina (allora cinque).

13:35

Wolves-Chelsea, il precedente e il possibile record

Il Wolverhampton ha vinto 1-0 nell'ultimo incontro di Premier League contro il Chelsea dello scorso aprile e potrebbe ottenere almeno due successi consecutivi in massima serie contro i Blues per la prima volta dal periodo tra il 1973 e il 1975 (serie di tre in quel caso).

13:30

Wolves-Chelsea, le formazioni ufficiali

WOLVES (3-4-2-1): Sá; Kilman, Dawson, Gomes; Semedo, Lemina, João Gomes, Aït-Nouri; Hwang, Sarabia; Matheus Cunha. All: Gary O'Neil.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Ugochukwu, Gallagher; Sterling, Palmer, Jackson; Broja. All: Mauricio Pochettino.

13:25

Chelsea, la clamorosa situazione in classifica

Nonostante i numerosi investimenti sul mercato ed una rosa ricca di campioni, il Chelsea occupa al momento il decimo posto in classifica, con solo 22 punti. Nelle ultime tre giornate sono arrivate altre due sconfitte (United e Everton) ed una vittoria contro lo Sheffield.

13:20

Il Chelsea sfida il Wolverhampton

La 18ª giornata di Premier League si chiude al Molineux Stadium di Wolverhampton, con la sfida tra Wolves e Chelsea.