Zaniolo, applausi dagli inglesi per la lingua: ecco cosa è successo

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Nicolò Zaniolo è l'uomo del momento in casa Aston Villa: l'ex Roma ha vissuto emozioni contrastanti dopo la rete segnata di testa (primo sigillo in Premier League dopo l'acuto con lo Zrinjski in Conference) che è valsa il pareggio in extremis ai 'Villans' contro lo Sheffield United. Il 24enne di Massa, intervistato nel finale di gara, ha ammesso di essere felice per aver segnato il gol che ha evitato la sconfitta all'Aston Villa ma avrebbe preferito i "tre punti al posto del pareggio. Ci riproviamo, abbiamo un'altra partita e andiamo avanti perché siamo una grande squadra, siamo una squadra forte", ha dichiarato Zaniolo.