Arsenal, pesante attacco social dei tifosi al Liverpool: "Una mossa scorretta"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Si è concluso sul punteggio di 1-1 il big match della 18ª giornata di Premier League tra il Liverpool e l' Arsenal . Nella suggestiva cornice di Anfield Road , i ' Gunners ' sbloccavano il risultato già al 3' del primo tempo con l'acuto di Gabriel per poi subire il gol del pareggio dell' ex Roma e Fiorentina Salah al tramonto della prima frazione. Un pareggio che non è stato però digerito dai tifosi londinesi : dopo la partita tanti fan dell' Arsenal hanno infatti dato sfogo al loro malcontento sui social. Molti hanno addirittura sostenuto che il campo era stato intenzionalmente 'manomesso' dallo staff di Anfield affinché fosse scivoloso per i ragazzi di Arteta .

I tifosi dell'Arsenal insorgono sui social

Su 'X' (ex Twitter), un tifoso dell'Arsenal ha messo in evidenza il fatto che le precarie condizioni del terreno di gioco di Anfield Road avessero un chiaro scopo: soffocare il loro stile di gioco. "Abbiamo rallentato il nostro gioco, proponendo solo palle lunghe. Guardate quanto lentamente rotola la palla. Tutto questo è per i giocatori". Lo stesso utente ha condiviso una clip in cui Saka sembra scivolare sotto la pressione di Gravenberch, atterrando in modo precario e successivamente sbattendo contro il centrocampista olandese: "Parliamo di benessere e protezione dei giocatori. Sarebbe potuta finire malissimo. Guardate il ginocchio di Saka". Un altro utente si lamenta per le condizioni del terreno di gioco: "Lo hanno fatto apposta. Non riescono a far fronte alle nostre tattiche basate sul possesso palla". Nel frattempo un altro tifoso dei 'Gunners' ha mosso un'accusa coraggiosa, sostenendo che un lato del campo era stato appositamente annaffiato a danno degli ospiti: "Il terreno di Anfield, nel pre-partita, era stato pesantemente innaffiato ma alla fine del primo l'unica metà campo bagnata era la nostra. Incredibile".