Premier League, il Liverpool batte il Burnley e vola in testa

ROMA - Gol ed emozioni nelle prime gare della 19ª giornata di Premier League giocate oggi (26 dicembre) nel 'Boxing Day' ( la sfida serale tra il Manchester United in crisi e il sorprendente Aston Villa dell'ex romanista Zaniolo,ultimo match in programma).

Premier League: la classifica

Premier League: risultati, tabellini e calendario

Il Liverpool batte il Burnley 2-0

Il Liverpool si impone 2-0 sul campo del Burnley, grazie alle reti di Nunez (al sesto del primo tempo) e di Diogo Jota (subentrato sei minuti prima all'autore della prima rete) al 90'. Con questo successo gli uomini di Klopp scavalcano momentaneamente Arsenal e Aston Villa e si portano in testa al campionato con 42 punti.

Burnley-Liverpool 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Manchester United-Aston Villa (ore 21): segui la partita 'live'

Newcastle travolto dal Forest: l'ex Wood fa tripletta

Uno scatenato Chris Wood, autore di una tripletta, spinge il Nottingham Forest che vince 3-1 sul campo del Newcastle. Padroni di casa in vantaggio con Isak su rigore, al 23', poi nel finale del primo tempo Wood porta il risultato in parità. Nella ripresa poi il neozelandese (ex attaccante delle 'Magpies') segna altre due volte (al 53' e al 60') e trascina i suoi alla vittoria. Per la squadra di Chris Howe è la seconda sconfitta consecutiva (la quarta nelle ultime cinque gare di campionato), mentre gli ospiti ripartono dopo due ko di fila e conquistano tre punti pesanti nella loro corsa alla salvezza, festeggiando la prima vittoria del nuovo tecnico Nuno Espirito Santo (arrivato sulla panchina la scorsa settimana ma ko all'esordio).

Newcastle-Nottingham Forest 1-3: cronaca, statistiche e tabellino

Kluivert spinge il Bournemouth, 'harakiri' Sheffield

Successo casalingo poi per il Bournemouth, che al 'Vitality Stadium' batte 3-0 il Fulham dimostrandosi tra le squadre più in forma del campionato (sesta vittoria nelle ultime sette partite giocate): ad aprire le danze al 44' è il figlio d'arte ed ex romanista Justin Kluivert, nella ripresa poi a segno Solanke su rigore (62') e Sinisterra (93'). Leno, portiere del Fulham, protagonista di un diverbuio con un raccattapalle, che rallentava la restituzione del pallone. Non arriva invece la svolta per lo Sheffield United fanalino di coda, battuto 3-2 in casa dal Luton (terzultimo) nello scontro diretto in zona retrocessione: ospiti avanti con Doughty (17', complica una 'papera' di Foderingham) ma ribaltati da McBurnie (61') e Ahmedhodzic (69'), con lo Sheffield che fa poi 'harakiri' e viene condannato al ko dalle autoreti di Robinson (77') e Ben Slimane (81').

Bournemouth-Fulham 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Sheffield United-Luton 2-3: cronaca, statistiche e tabellino