"Evra mangia pollo crudo", insulti dei tifosi dello United: cosa è successo

Il boxing day di Premier League ha visto sfidarsi Manchester United e Aston Villa. Il primo tempo si è chiuso con la squadra di Emery in vantaggio di due reti all'Old Trafford, un risultato che ha deluso e non poco i tifosi dei Red Devils.

Cosa è successo tra Evra e i tifosi del Manchester United?

Al termine del primo tempo, Evra ha commentato in maniera positiva la prestazione del Manchester United. Le parole dell'ex difensore sono state accolte in malo modo dai sostenitori dei Red Devils, tant'è che hanno insultato Evra sui social, facendo riferimento anche al video di qualche anno fa, in cui si vedeva Evra mangiare del pollo crudo. Alla fine, il commento dell'ex Juventus si è rivelato più che giusto, visto che il Manchester United ha ribaltato il risultato, vincendo per 3-2 grazie alle reti di Garnacho (doppietta) e Hojlund.