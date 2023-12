Clamoroso in Premier, furia Arsenal dopo il gol del West Ham: "Scandaloso"

Clamoroso Arsenal: palla fuori, gol convalidato!

Un grandissimo errore difensivo dell'Arsenal propizia il vantaggio del West Ham. Bowen recupera il pallone, controlla con il piede e mette in mezzo per Soucek che rimasto da solo non sbaglia e sblocca la partita. Inizialmente l'Arsenal non reagisce, colpito dal grave errore della difesa, ma poi le immagini fanno scoppiare la polemica: il controllo di Bowen sembra essere completamente oltre la linea di bordo campo. Il Var fa un check sul gol e, tra lo stupore dei tifosi, lo convalida.

Gol convalidato, la spiegazione sull'intervento del Var

Sull'episodio è intervenuto l'ex arbitro della Premier League, Mark Clattenburg, spiegando la decisione del Var: "L'assistente dell'arbitro, che si trova sulla linea di porta, non vede che la palla è chiaramente uscita dal gioco, quindi la decisione in campo è gol regolare. Dal punto di vista del Var invece non possiamo essere sicuri al 100% che la palla sia uscita. Si potrebbe sostenere che la gamba è leggermente sulla linea, non ci sono prove conclusive. Dalla sala Var hanno bisogno di due punti di riferimento. Uno è la linea di porta, che hanno, ma sfortunatamente l'altro punto di riferimento di cui hanno bisogno è la palla, che dalle immagini non si vede perché viene bloccata dalla coscia di Jarrod Bowen".

Henry, duro sfogo sull'episodio del Var

Furioso su questo episodio Thierry Henry, che si è sfogato nell'intervallo: "Beh, questa è la seconda volta per noi (l'Arsenal) dopo il Newcastle in trasferta. Se vuoi aiutare gli arbitri ad avere l'angolazione giusta, se vuoi sapere se la palla è fuori, devi avere una telecamera in quella zona. Questo è l'unico modo per sapere se la palla è fuori o meno. Siamo nel 2023, presto, 2024 e non abbiamo ancora una telecamera sopra la porta. Sono troppe volte in cui non si sa se la palla è fuori o meno".