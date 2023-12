Premier League, Aston Villa in vetta. Guardiola resta in scia, tris Chelsea

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Gol, spettacolo ed emozioni nelle gare della 20ª giornata di Premier League. L'Aston Villa supera a fatica 3-2 il Burnley e si porta momentaneamente in vetta, in coabitazione con il Liverpool a quota 42 punti (Reds in campo il primo dell'anno contro il Newcastle ad Anfield): la squadra di Emery (solo panchina per Zaniolo) va avanti nel primo tempo grazie alle reti di Bailey (28') e Diaby (42'), inframmezzate dal paregggio momentaneo di Amdouni (30'). Nella ripresa, il Burnley resta in dieci (doppio giallo a Berge) ma riesce a trovare il 2-2 con Foster al 72'. Il gol del primato per i 'Villans' lo segna Douglas Luiz su rigore all'89'. Alle spalle della coppia di testa c'è il Manchester City di Guardiola che sale a quota 40 regolando 2-0 lo Sheffield United. Ai campioni d'Europa in carica bastano le reti di Rodri (14') e Alvarez (61') per avere la meglio sulle 'Blades', fanaline di coda.