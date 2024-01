Panico per Klopp dopo Liverpool-Newcastle: cosa è successo

Cosa è successo a Klopp?

Nell'euforia del momento, Klopp ha perso la fede nuziale. Il tecnico l'ha cercata a lungo sul terreno di gioco, facendosi aiutare anche da uno steward. Provvidenziale è stato l'intervento del cameraman di Sky che, mentre filmava la scena, ha indicato a Klopp l'anello dopo aver visto. Sollevato, il manager tedesco l'ha raccolto per poi baciarlo davanti alla telecamera. Subito dopo ha commentato l'episodio col sorriso: "Oh mio Dio, sarebbe stato davvero... È successo già una volta e avevo bisogno di un sub professionista perché l'ho perso in mare".